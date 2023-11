È davvero lui l'hotel più stretto del mondo? Giudicate voi da queste immagini

Un nuovo hotel in Indonesia sta cercando di accaparrarsi il titolo di "hotel più stretto del mondo". Stiamo parlando di dimensioni realmente impressionanti che potete osservare direttamente nel link in calce. Pronti per un soggiorno "insolito" nel PituRooms?

Ary Indra è cresciuto a Salatiga, Giava centrale. Dopo la formazione come architetto e la carriera suddivisa tra Giacarta e Singapore, è tornato a casa per costruire un edificio realmente unico al mondo. L’obiettivo principale però, non è solo quello di stabilire un nuovo record mondiale, ma anche quello di donare nuova luce alla sua città natale.

Dopo aver visto il grattacielo più bello del mondo, questo nuovo edificio si chiama PituRooms e come è facile intuire dal nome (Pitu in giavanese significa "sette") si tratta nello specifico di un hotel dotato solamente di sette camere. La particolarità? Semplice: misura solo 2,8 metri di larghezza.

"Voglio che le persone vivano Salatiga in un modo nuovo. Possiedo, progetto e gestisco PituRooms con il mio team. È diventata la mia nuova piattaforma per generare un nuovo tipo di turismo che coinvolga le comunità locali", ha affermato lo stesso Indra alla CNN.

L'edificio è composto da ben cinque piani, con ciascuna delle sette stanze abbastanza grande per contenere un letto matrimoniale e un piccolo bagno con doccia e WC. Come se non bastasse, per rendere ancora più particolare ogni camera, sono state rese tutte diverse grazie ad opere d'arte e colori singolari.

L’hotel possiede inoltre un ristorante privato situato addirittura sul tetto e sono previsti anche diversi eventi e mostre artistiche durante l’intero anno.

C’è inoltre da sottolineare come la vista sia realmente spettacolare. La città si trova infatti ai piedi del monte Merbabu, che gli ospiti di PituRooms possono ammirare dalle loro camere d'albergo. L’unico reale problema però, potrebbe essere la cittadina stessa.

Salatiga si trova infatti a quasi 500 chilometri a sud-est di Giacarta ed è per lo più sconosciuta agli stranieri. A testimonianza di ciò, basti pensare che da quando ha aperto le sue porte nel dicembre 2022, l’hotel ha avuto solo il 5% di ospiti non indonesiani.

Ad oggi, non tenendo in considerazione l’hotel con ospiti insoliti, la maggior parte degli indonesiani pensa a Salatiga come un bel posto in cui andare in pensione, ma la speranza dell’architetto è che PituRooms sia il primo di molti progetti che aiuteranno i turisti a capire che la città è in realtà molto più affascinante di quanto si possa pensare.

"A parte le difficoltà tecniche, la sfida più grande è stata la mentalità tipica del settore dell’ospitalità, abituata a parole superlative: più grande, più alta, più lussuosa. Qui siamo i più stretti", conclude Indra.