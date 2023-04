Ma è davvero imbarazzante! Perché i pinguini fanno flatulenze così rumorose!?

Tutti amano i pinguini, sono così “carini e coccolosi”! Lasciando stare citazioni leggendarie, questi animali sono davvero unici: vivono in colonie molto sviluppate in termini sociali, sono eleganti a causa delle loro tinte iconiche (soprattutto quelle del Aptenodytes forsteri) e... sono anche divertenti.

Chissà se continuerete ad apprezzarli spasmodicamente quando verrete a conoscenza del fatto che le flatulenze di siffatte creature antartiche sono molto rumorose. Ebbene sì: queste scorregge sono il risultato di una dieta a base di pesce, il quale innesca una sovrapproduzione di gas nell’intestino dei volatili. Gli amanti del sushi ne sanno qualcosa…

Per quanto possano sembrare divertenti, le flatulenze dei pinguini svolgono un ruolo importantissimo nella loro ecologia. Ad esempio, il suono, reputato tanto inopportuno dai noi esseri umani, viene utilizzato per riunire i grandi gruppi di volatili della colonia, per segnalare la posizione di un bersaglio o per allertare gli altri della presenza di un pericolo predatore.

Inoltre, l’alto contenuto di ammoniaca nelle feci e nelle emissioni di gas dei pinguini costituisce un ottimo fertilizzante naturale per il terreno circostante; molte sono le alghe e le piante nate grazie a questo ausilio. In sintesi, se per noi una flatulenza in pubblico può sembrare una volgarità, per questi animali rappresenta uno strumento fondamentale per la loro vita.