L’obbligo degli pneumatici invernali scattato lo scorso 15 novembre 2022 ha fatto sorgere un dubbio tipico nella mente dei cittadini, specie di questi tempi in cui le nevicate scarseggiano e le strade restano più pulite nella maggior parte della penisola: è davvero importante alternare gomme estive e invernali?

Il cambio delle gomme a seconda delle stagioni è a oggi regolato da leggi specifiche, le quali fissano lo switch al 15 aprile e al 15 novembre per il passaggio dal kit inverno al kit estate e viceversa. Ma cosa rende questa pratica un must anche da un punto di vista tecnico e di sicurezza?

Per rispondere bisogna analizzare prima di tutto la mescola degli pneumatici invernali, studiata appositamente per offrire un'aderenza ottimale alle basse temperature e affrontare suolo viscido e scivoloso con maggiore agilità. In Italia le gomme invernali sono riconoscibili grazie alla marcatura M+S, ovvero mud and snow, fango e neve; o ancora, presentano il pittogramma di una montagna a tre cime con un fiocco di neve al suo interno, il quale conferma l’omologazione per condizioni invernali severe.

È evidente, pertanto, che la gomma invernale garantisce maggiore sicurezza durante la guida nei mesi in cui viene consigliata. Al contrario, durante l’estate perdono molto proprio in termini di sicurezza alla luce della carcassa troppo morbida – ergo della maggiore usura -, dello spazio di frenata maggiore e, inoltre, aumentano il consumo di carburante.

Alla luce di questi dettagli la risposta è una sola: è importante alternare le gomme estive con quelle invernali sia per una questione di sicurezza personale, sia per diminuire i consumi durante le due stagioni. In alternativa, gli pneumatici All Season sono un ibrido tra le due categorie che offrono un buon livello di trazione sulla neve e sono adatte all’utilizzo anche durante primavera ed estate. Certo, non avranno le specifiche delle gomme specializzate, ma sono la soluzione ideale per chi non vuole cambiarle ogni due stagioni.

Tra l’altro, per il futuro, eccovi la nostra rapida guida per preparare l’auto all’inverno.