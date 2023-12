E' davvero incredibile cosa riescono a fare le renne mentre dormono

Un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Current Biology condotto dall'Università di Zurigo, rivela un segreto decisamente interessante sulle nostre amate renne. No, questa volta Babbo Natale non c’entra nulla.

In particolare, i ricercatori hanno studiato ed analizzato scrupolosamente un gruppo di femmine adulte di renna allevate in una stalla con temperatura e illuminazione controllata presso l'Università Artica della Norvegia a Tromso. Dopo aver visto l’incredibile superpotere delle renne, scopriamo di cosa si tratta questa volta.

Gli esemplari sono stati infatti sottoposti a dei semplici elettroencefalogrammi eseguiti in diversi periodi dell’anno (equinozio d'autunno, del solstizio d'inverno e del solstizio d'estate) al fine di valutare come i cicli di luce-buio delle diverse stagioni possano influenzare i ritmi di sonno. I risultati sono realmente peculiari.

A quanto pare infatti, se da una parte i dati dimostrano che la quantità di sonno si mantiene più o meno stabile durante l’anno, con dei picchi di attività nei periodi estivi (a causa della "preparazione" al lungo inverno), dall’altra si evincono dei comportamenti unici al mondo. Come fanno questi animali a mangiare così tanto senza stancarsi?

Durante la ruminazione, ovvero quella specifica fase in cui viene masticato nuovamente del cibo già parzialmente digerito, gli elettroencefalogrammi mostrano delle onde cerebrali simili a quelle della fase di sonno non-Rem. Ma cosa significa tutto ciò? Per quanto possa apparire assurdo, le renne durante la ruminazione… dormono. Prestando maggiormente attenzione, è possibile ad esempio notare che in questa fase gli animali non solo appaiono meno reattivi a stimoli esterni, ma rimangono anche fermi o seduti.

"La ruminazione aumenta l'assorbimento dei nutrienti quindi è fondamentale che le renne trascorrano un tempo sufficiente a ruminare durante l'estate per aumentare di peso in previsione dell'inverno", afferma Melanie Furrer, prima autrice dello studio.

Se aver scoperto in che modo le renne cambino i loro occhi non vi ha sorpreso abbastanza, ecco spiegato come questi splendidi animali appaiono letteralmente instancabili.