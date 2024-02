Sta davvero per nascere un ibrido? Lo scopriremo molto presto

Il personale di un acquario nella Carolina del Nord è rimasto confuso dopo che una razza è rimasta incinta nonostante non ci fosse un maschio nella sua vasca. Ora spunta fuori una possibile spiegazione... e potrebbe essere realmente bizzarra.

Vi raccontiamo un episodio realmente peculiare, avvenuto all’interno dell'Aquarium and Shark Lab del team Ecco a Hendersonville.

A dire il vero, nel momento in cui la razza - che ha recentemente perso per sempre un suo "cugino" - ha iniziato a "gonfiarsi" tutti hanno pensato ad una qualche forma tumorale. Solamente a seguito di un'ecografia si è giunti ad una diagnosi certa: l'affascinante esemplare è incinta.

Non ci sarebbe niente di male, se non fosse che la razza in questione è assolutamente sola all’interno della vasca. A questo punto la spiegazione più semplice la suggerisce April Smith: potrebbe trattarsi di partenogenesi. È un processo in cui una femmina può produrre un embrione asessualmente senza che l'ovulo venga fecondato con il seme maschile.

Parliamo dunque di un vero e proprio meccanismo di sopravvivenza che consente la conservazione di una specie e che tipicamente avviene in situazioni in cui non sono presenti maschi, proprio come in uno zoo o in un acquario. Tuttavia, il mistero potrebbe essere più complesso ed affascinante.

Gli scienziati hanno infatti prontamente notato segni di morsi lungo tutto il corpo della razza. Considerando che solo poco tempo prima aveva condiviso la sua vasca con due squali maschi bambù a macchie bianche, potremmo aver trovato il vero "colpevole".

"Poi la nostra lampadina si è accesa. Considerando che gli squali mordono per accoppiarsi, è possibile che uno dei nostri giovani maschi si sia accoppiato con lei?", ha dichiarato lo stesso Smith.

Per quanto possa apparire come un’ipotesi assurda, non bisogna dimenticare come squali e razze siano in realtà strettamente imparentati tassonomicamente, ragion per cui l'incrocio è teoricamente possibile.

A questo punto, dopo aver sfatato un mito sugli squali e considerando la recente ecografia, non ci resta altro che aspettare di vedere i nuovi cuccioli. Dovrebbero infatti essercene due o tre, che potrebbero confermare una teoria decisamente bizzarra ma non per questo impossibile.