È davvero possibile Terraformare Marte? Vediamo come potremmo fare

Marte una volta era un pianeta in cui esisteva molto probabilmente dell'acqua liquida. Oggi il corpo celeste è freddo, arido e non potrebbe ospitare alcun tipo di vita (almeno per come la conosciamo noi). L'umanità è interessata al Pianeta Rosso e in futuro vuole stabilire una colonia per viverci: ma è quindi possibile Terraformare Marte?

Uno dei modi più probabili, ma sicuramente non per nulla semplici, è quello di creare una sorta di "effetto serra" sul pianeta. Marte, infatti, ha enormi depositi di ghiaccio d'acqua e anidride carbonica congelata nelle sue calotte polari e altri depositi sotto la superficie in tutto il pianeta. Riscaldando ipoteticamente queste calotte, si potrebbe rilasciare abbastanza carbonio nell'atmosfera per iniziare a creare una sorta di effetto serra.

Certo, sicuramente ci vorrà qualche secolo, ma molto probabilmente questa idea non funzionerà neanche. Il problema è principalmente uno: non abbiamo la tecnologia adatta per far sciogliere le calotte glaciali di Marte e, molto probabilmente, non c'è abbastanza CO2 intrappolata sul Pianeta Rosso per innescare un riscaldamento decente.

Attualmente sul pianeta c'è meno dell'1% della pressione dell'aria sulla Terra a livello del mare. Se si potesse far evaporare ogni molecola di CO2 e H2O su Marte e immetterla nell'atmosfera, il Pianeta Rosso avrebbe solo il 2% della pressione dell'aria sulla Terra. Sarebbe necessaria una cifra 10 volte tanto per permettere agli esseri umani di non indossare una tuta di protezione.

Sono state proposte altre idee: ad esempio creare delle fabbriche per il pompaggio di clorofluorocarburi (gas serra molto dannosi) o far deviare delle comete provenienti dal Sistema Solare esterno su Marte. C'è anche un altro problema da tenere in considerazione: la mancanza di un campo magnetico; ogni molecola immessa nel pianeta, infatti, rischierebbe di "scappare via" nello spazio... come cercare di costruire un castello di carte in mezzo a una tempesta.

Ovviamente le proposte per creare un campo magnetico sono state già considerate, ma non sono tecnologicamente fattibili per adesso. Questa, inoltre, è un'altra storia.