È davvero raccapricciante ciò che accade ad un cadavere nello spazio

Chi vuole sapere cosa accadrebbe ad un cadavere abbandonato nello spazio? Le conseguenze sono molteplici ma vi avvertiamo subito: è davvero raccapricciante.

Questa volta non parliamo di reattori nucleari nello spazio, ma di una macabra curiosità. Sebbene 21 persone siano morte nello spazio, la principale causa del decesso è da riscontrarsi in malfunzionamenti del veicolo spaziale che hanno ucciso l’intero equipaggio. Ma cosa accadrebbe se qualcuno morisse ad esempio per un infarto e si trovasse nello spazio?

Come ha dichiarato a WordsSideKick.com Jimmy Wu, ingegnere capo del Translational Research Institute for Space Health del Baylor College di Medicina in Texas, tenendo in considerazione la pressione a cui si viene esposti nello spazio, qualsiasi liquido proveniente dalla superficie del corpo come sudore o saliva, si trasformerebbe immediatamente in gas. Anche i vasi sanguigni più superficiali potrebbero rompersi e sanguinare… anche dopo la morte!

L’acqua rimanente nel corpo probabilmente si congelerebbe, a causa della bassa temperatura di base dello spazio, pari a meno 270,45 gradi Celsius. Come è facile immaginare, la perdita di liquidi potrebbe causare anche uno stato di mummificazione, preservando sostanzialmente il corpo. Tutto ciò, senza tener conto però dei batteri.

La ricerca sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha infatti dimostrato che i batteri possono sopravvivere nello spazio per almeno tre anni. Se i batteri fossero ancora vivi sul corpo, inizierebbero la decomposizione, accelerata dalle superfici e dagli ambienti caldi che nello spazio possono superare anche i 200°C.

Come se non bastasse, anche le potenti radiazioni presenti nello spazio potrebbero avere effetti negativi sul corpo, rompendo i legami di carbonio e causando il degrado della pelle e dei muscoli. Ma non è tutto.

Anche ipotizzando che il corpo evitasse la collisione con i satelliti e la spazzatura spaziale, col tempo verrebbe lentamente attratto verso la Terra. Questo ultimo e drammatico atto, ci permetterebbe di osservare il cadavere bruciare immediatamente appena entrato in contatto con l’atmosfera.

Dopo aver visto come il nostro universo "mangi" universi paralleli e per evitare di liberare un corpo da un'astronave osservando quanto descritto fino ad ora, la NASA sta anche sviluppando un sacco per cadaveri che potrebbe conservare i resti su un'astronave per un periodo compreso tra 48 e 72 ore, ovvero il tempo sufficiente per tornare sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale.