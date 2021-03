È davvero sicuro riutilizzare le bottiglie d'acqua in plastica?

La plastica è uno dei peggiori problemi che affligge l'umanità in questo nuovo millennio. Il fenomeno ci è sfuggito di mano, talmente tanto che quando finirete di leggere questa notizia nel mondo saranno state acquistate 1 milione di bottiglie di plastica. Alcuni le ri-utilizzano per evitare lo spreco, ma si tratta di qualcosa di sicuro?

Partiamo col dire che il materiale delle nostre bottiglie d'acqua è il PET (Polietilene tereftalato), una plastica trasparente e leggera utilizzata per il confezionamento di molti cibi e bevande. Ci sono degli articoli online che affermano che il riutilizzo di questi oggetti possa portare al cancro a causa del rilascio di alcune sostanze chimiche della plastica. Sarà vero?

Una sostanza chimica di cui molte persone sono preoccupate è il BPA, il bisfenolo A, che può disturbare il sistema endocrino. Il BPA non viene utilizzato per produrre bottiglie in PET, ma può essere trovato in altre plastiche più rigide come il policarbonato. Uno studio ha rilevato concentrazioni molto basse (5 nanogrammi ogni litro) di BPA nell'acqua in bottiglia di PET; mentre altri due studi non hanno trovato questa sostanza chimica.

Un'altra sostanza pericolosa trovata è l'antimonio, che diventa pericoloso se la sua quantità è pari o superiore a 6 ppb (parti per miliardo). Uno studio ha rilevato che le concentrazioni di antimonio iniziavano a 0,195 ppb e salivano a 0,226 ppb dopo tre mesi di utilizzo di una bottiglia a una temperatura di 22 gradi Celsius.

Quando le bottiglie d'acqua sono state lasciate a 60 °C, ci sono voluti 176 giorni per superare la soglia di 6 ppb, mentre a 80 °C ci sono voluti solo 1,3 giorni. Queste temperature sono molto alte, quindi è probabile che questo sia un problema occasionale, solo se si vive in un luogo molto caldo, e se si lascia la bottiglia al Sole spesso (magari in macchina).

Per quanto riguarda le microplastiche, invece? L'OMS ha esaminato i potenziali pericoli delle microplastiche, ma sulla base dei dati attuali ha concluso che non rappresentano una minaccia significativa per la salute umana. Uno studio ha rilevato che il 93% delle bottiglie d'acqua in plastica appena aperte conteneva una contaminazione da microplastica.

Insomma, è improbabile che riutilizzare delle bottiglie di plastica porti a gravi minacce per la salute umana, a meno che le bottiglie non siano esposte ripetutamente a temperature molto elevate. Il consiglio più sicuro per il trasporto dell'acqua o di qualche altra bevanda, comunque, è quello di utilizzare borracce in acciaio.