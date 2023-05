Era davvero Spider-Man il protagonista della canzone 'Hanno ucciso l'Uomo Ragno'?

Ci sono dei pezzi musicali che hanno fatto davvero la storia del musica italiana e il brano “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, dell’omonimo album degli 883, è senza ombra di dubbio uno di quelli. Tuttavia, oggi, più di allora, ritorna assillante quel dubbio: ma era davvero una canzone sull’Uomo Ragno?

Beh, non proprio. Il brano non è, in realtà, un triste “what if” della storia di Spiderman, bensì una metafora per parlare della difficoltà dei giovani di trovare un’identità e una direzione nella vita. Insomma… La canzone, a distanza di 30 anni, è anche molto attuale.

Il brano racconta di un giovane che si sente emarginato e diverso dagli adulti che lo circondano, succubi e complici di una società consumistica. L’Uomo Ragno protagonista della narrazione è colui che mantiene la sua purezza e il suo essere “buono” e giusto, ma è al contempo destinato a morire a causa della “pubblicità” o di “qualche industria di caffè”, metafore del materialismo che oggi (più che mai) caratterizza le scelte di vita dell’essere umano.

Max Pezzali ha spiegato che scelsero proprio il famoso supereroe Marvel per indicare una gioventù mossa da nobili ideali che però deve fare i conti con il triste mondo degli adulti. Romantica è l’affermazione dell’autore in un’intervista: “Forse non è morto, probabilmente è da qualche parte a coltivare il suo sogno”.