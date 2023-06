Davvero i tori sono attratti dal colore rosso? Ovviamente, no

Per antonomasia, un toro che vede il rosso si infuria e inizia a correre con l’intento di affrontarlo. Ma ti sei mai chiesto se sia davvero il colore, la ragione della sua potente rabbia? In questo articolo scopriremo la verità dietro questo mito e molto altro sul mondo delle corride.

I tori possiedono alti livelli di testosterone e istinto territoriale, cause principali della loro aggressività. Ti stupirà sapere, però, che il colore rosso non ha nulla a che fare con tutto questo! Anzi… I tori non riescono nemmeno a vederlo!

Trattandosi di animali dicromatici, infatti, essi percepiscono gli oggetti come fossero tinti unicamente di giallo e grigio. Se è così, perché i toreri usano per i loro spettacoli delle mantelle rosse? La ragione è una, e anche abbastanza intuitiva: le corride sono eventi spesso sanguinolenti e la “muleta” rossa fa in modo che le macchie di sangue non siano tanto evidenti.

Potremmo quindi intuire che non è il colore a provocare i tori, ma il movimento svolazzante della mantella.

La corrida predestina il toro a un finale piuttosto triste, a meno che non venga graziato o si tratti di una corrida in stile portoghese. In genere, però, l’animale viene ucciso pubblicamente nell’arena stessa e la sua carne diventa carne da macello, adibita alla preparazione di piatti tipici per noi umani o di mangimi per gli animali.

Questa tradizione secolare è tutt’oggi oggetto di dibattito, costantemente sottoposto all’attenzione e all’aspra critica di numerosissimi animalisti, sebbene siano molti i paesi che hanno scelto di vietare le corride.

Insomma, non lasciarti ingannare dalle storielle attorno al rosso, perché la realtà è molto più macabra e quasi sempre si tinge di sangue.