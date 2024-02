È davvero lui il tunnel sottomarino più lungo al mondo? I numeri parlano chiaro

Il Tunnel Seikan in Giappone, sembra avere tutte le carte in regola per poter strappare un nuovo record mondiale. Sarà davvero lui il tunnel sottomarino più lungo?

Questa volta non parleremo del tunnel delle Cascate del Niagara, ma del tunnel che consente ai passeggeri di viaggiare da Tokyo a Hakodate, ovvero una delle principali città dell'Hokkaido, su un percorso chiamato Hokkaido Shinkanse. Il viaggio attraverso il tunnel Seikan dura poco più di 4 ore e costa $150.

L’idea di realizzare una simile infrastruttura nacque nel lontano 1954, quando il tifone Marie colpì il Giappone e affondò cinque traghetti che attraversavano lo stretto di Tsugaru. In totale persero la vita 1.430 persone.

Da quel momento si cercarono delle alternative più sicure per il trasporto di massa attraverso lo stretto di Tsugaru, ipotizzando dunque un tunnel sotto il canale.

Gli scavi iniziarono nel 1964, ma il progetto fu pieno di contrattempi. Nel complesso, la costruzione del tunnel è costata la cifra sbalorditiva di circa 4,6 miliardi di dollari. Alcune stime parlano in realtà di circa 7 miliardi di dollari, ma non si è ancora certi della fonte.

Si tratta del tunnel con sezione sottomarina più lungo del mondo, misura complessivamente 53.85 chilometri di lunghezza, di cui circa 23.3 chilometri sotto il fondale marino.

Con la sezione sottomarina situata a 100 metri sotto il fondale marino dello stretto di Tsugaru, il tunnel Seikan è anche il secondo tunnel ferroviario più lungo al mondo, battuto solo dal tunnel del San Gottardo nelle Alpi svizzere.

Dopo ave visto il tunnel sottomarino più grande al mondo, in realtà, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Regno Unito è il più lungo, con una sezione sottomarina lunga 38 chilometri. Tuttavia, il tunnel Seikan, comprese le sezioni non sotto il fondale marino, è nel complesso più lungo e più profondo.

Si stima che circa 50 treni al giorno attraversino il tunnel, compresi i servizi merci e passeggeri. È persino in grado di supportare i famosi treni ad alta velocità Shinkansen del Giappone, che hanno una velocità massima di 320 chilometri all’ora.