Davvero WhatsApp potrebbe lasciare il Regno Unito? Ecco cosa sta accadendo

Non si sente esattamente tutti i giorni fare riferimento all'eventualità che WhatsApp smetta di funzionare in un determinato Paese. Eppure, di recente nel Regno Unito si è palesata proprio questa possibilità, perlomeno nel caso in cui dovessero verificarsi alcuni scenari. Si è infatti al centro di una fase di discussione.

A tal proposito, come riportato da BBC News e MacRumors, il capo della piattaforma WhatsApp, Will Cathcart, ha affermato che il servizio uscirebbe dal mercato del Regno Unito piuttosto che seguire quanto stabilito dalla Online Safety Bill proposta dal Governo, nel caso in cui quest'ultima minasse uno dei principi cardine del servizio di messaggistica istantanea.

Come potreste aver già intuito, ciò a cui si fa riferimento è la crittografia end-to-end, da sempre indicata come fonte di sicurezza e privacy da parte di WhatsApp (e non solo). Ora, però, si sta configurando uno scenario in cui la succitata Online Safety Bill, che in parole povere rappresenta un disegno di legge, potrebbe chiedere a WhatsApp di applicare policy di moderazione dei contenuti che porterebbero potenzialmente anche alla rimozione della crittografia end-to-end, arrivando a consentire la scansione dei messaggi.

Le motivazioni del Governo del Regno Unito e di alcuni enti legati alla protezione dei minori riguardano il fatto che quel tipo di crittografia ostacolerebbe la possibilità di proteggere i più piccoli online, dunque nel disegno di legge si arriva a configurare il succitato scenario. Tra l'altro, si citano multe fino al 4% del fatturato annuale di Meta nel caso in cui l'azienda non si adeguasse.

Cathcart ha però spiegato che, se la Online Safety Bill dovesse passare e chiedere di "indebolire" la crittografia end-to-end, preferirà far interrompere il servizio WhatsApp nel Regno Unito all'accettare uno scenario simile. Ci sarà in ogni caso ancora tempo per discutere del tutto, dato che il disegno di legge tornerà nel Parlamento del Regno Unito probabilmente nel corso dell'estate 2023. Nel frattempo, la posizione di WhatsApp sembra chiara.