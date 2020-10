Daydream VR: Google mette fine agli aggiornamenti, Android 11 non ha il supporto

Dopo aver messo fine, circa un anno fa, alle vendite del visore Daydream View, dodici mesi dopo ci troviamo nuovamente qui a parlare del progetto VR di Google, giunto ormai al suo tramonto definitivo. Il motivo? La società di Mountain View ha messo ufficialmente la parola "fine" a Daydream VR.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e Android Police, la succitata piattaforma, originariamente lanciata nel 2016, che doveva rappresentare la "naturale evoluzione del Cardboard", non riceverà più aggiornamenti e potrebbe non funzionare correttamente su Android 11. La conferma è arrivata direttamente tramite il portale di supporto ufficiale di Google. Le app di terze parti disponibili tramite il Play Store continueranno a funzionare, ma il visore non è nemmeno più in vendita. Insomma, il progetto Daydream VR è ufficialmente giunto al suo tramonto.

Nel 2019, BigG aveva diffuso un comunicato in cui vengono spiegate le motivazioni che hanno spinto l'azienda a prendere questa decisione: "nel corso degli anni abbiamo notato alcuni chiari limiti che impediscono alla VR per smartphone di essere una soluzione praticabile a lungo termine. In particolare, chiedere alle persone di mettere il telefono in un visore e perdere l'accesso alle app che usano durante il giorno è un problema.

Inoltre, non c'è stata quell'ampia adozione da parte dei consumatori e degli sviluppatori che speravamo di ottenere e abbiamo visto un uso sempre più ridotto del visore Daydream View".