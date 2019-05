DAZN: 81 milioni di ore in streaming, Inter - Juve la partita più vista

DAZN ha tracciato il bilancio della prima stagione italiana, nel corso del quale ha registrato oltre 81 milioni di ore di riproduzione, di cui il 9% on demand. La piattaforma di Perform ha sottolineato come dal lancio siano stati trasmessi oltre 2600 eventi in diretta, più di nove al giorno.

Per quanto riguarda i dispositivi utilizzati, al primo posto con una percentuale del 63% si piazzano smart tv, set-top box e console, seguite al 22% dai dispositivi mobili e dai PC desktop al 15%.

Al primo posto tra le province che hanno registrato il maggior numero di connessioni si piazza Milano, seguita da Roma e Napoli e quindi da Torino, che sono probabilmente le città più appassionate di calcio del nostro paese. Quinto posto per Brescia, sesto per Firenze e quindi Verona, Palermo, Bologna e Bari.

Lo sport più visto in assoluto è il calcio, mentre sorprendentemente al secondo posto si piazza il football americano. Nella classifica generale al terzo posto troviamo l'MMA, che DAZN ha acquisito in diretta, mentre al quarto si piazza la boxe, davanti al rugby.

La competizione più vista è stata la Serie A Tim, mentre la Serie B scavalca la Liga e l'NFL e si piazza al secondo posto. In quinta posizione troviamo la Ligue 1 francese, mentre Copa del Rey e Copa Libertadores sono poco sotto. L'UFC è ottava, invece.

Tra gli eventi più seguiti in diretta domina la Juventus di Cristiano Ronaldo per quanto riguarda la Serie A: nelle prime due posizioni troviamo Inter - Juventus e Juventus - Roma, mentre al terzo posto è presente Milan - Napoli. Per la Serie B invece la partita più vista è Lecce - Brescia, mentre per il calcio internazionale sul podio troviamo in seconda e terza posizione El Clasico tra Barcellona e Real Madrid, ma al primo la finalissima di Copa Libertadores giocata proprio al Bernabeu tra River Plate e Boca Juniors.

Veronica Diquattro nel corso dell'evento tenuto per svelare i risultati, si è anche soffermata sulla qualità del servizio, affermando che "da agosto a oggi abbiamo lavorato senza sosta per migliorare il servizio, rilasciando almeno due aggiornamenti al mese per ognuno dei dispositivi compatibili con DAZN. Siamo riusciti a ridurre di oltre la metà il tempo medio di rebuffering e ad aumentare costantemente la percentuale di spettatori che potevano guardare gli eventi in HD. A questo va aggiunto un dialogo costante con i nostri fornitori tecnologici e con gli internet provider, a vantaggio non solo di DAZN, ma di tutti i servizi che richiedono una connessione dati".

DAZN all'AGCOM qualche settimana fa aveva presentato un documento in cui parlava proprio dello stato delle connessioni in Italia.

In estate il servizio di streaming trasmetterà anche la Copa America.