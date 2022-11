DAZN, abbonamento alla Gazzetta dello Sport in regalo ai propri utenti: i dettagli

A poche ore dall'annuncio dell'arrivo delle riviste su Kindle Unlimited, arriva un'altra piacevole novità. DAZN e Gazzetta dello Sport hanno annunciato l'offerta speciale "DAZN + Gazzetta dello Sport", rivolta a coloro che hanno un abbonamento attivo alla piattaforma di streaming.

Come si può leggere direttamente sul sito web di DAZN, grazie alla partnership siglata con il Quotidiano Rosa più famoso del nostro paesi, DAZN offre ai clienti l'accesso a Gazzetta Digital Edition allo stesso prezzo dell'abbonamento sottoscritto e senza alcun costo aggiuntivo.

I già clienti DAZN non dovranno fare altro che collegarsi alla pagina dedicata e quindi inserire la stessa mail utilizzata per il profilo DAZN. A questo punto basterà cliccare su "RICEVI CODICE" ed entro 24 ore il sistema provvederà ad inviare il coupon via mail da riscattare sul sito di Gazzetta seguendo le istruzioni per attivare l'abbonamento a Gazzetta Digital Edition.

Attenzione però: DAZN sottolinea che "solo mantenendo attivo il tuo abbonamento a DAZN potrai continuare ad accedere a Gazzetta Digital Edition. Qualora decidessi di disdire il tuo abbonamento a DAZN perderai contestualmente l’accesso a Gazzetta Digital Edition". Ciò chiaramente riguarda anche gli utenti che disattivano l'abbonamento a DAZN in occasione dei Mondiali di Qatar 2022.

Come sempre, consigliamo di leggere attentamente le condizioni dell'offerta direttamente tramite il sito DAZN.