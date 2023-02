DAZN, accordo decennale per trasmettere tutti gli incontri della NFL

DAZN e la NFL hanno annunciato di aver siglato un accordo decennale per l’integrazione dell’NFL Game Pass International negli abbonamenti internazionali a partire dalla stagione 2023.

Con l’NFL Game Pass International, gli abbonati al di fuori degli USA avranno la possibilità di guardare tutti gli incontri della lega di Football americana durante la regular e postseason, compreso il Super Bowl che quest’anno sarà trasmesso anche dalla Rai in chiaro.

“La NFL è la più importante media property sportiva e DAZN non può che essere incredibilmente entusiasta di esser stata scelta come partner internazionale”, ha affermato Shay Segev, CEO di DAZN Group, il quale ha riconosciuto come ”DAZN è l’unica azienda che si concentra esclusivamente sull’offrire agli appassionati di sport di tutto il mondo la miglior fruizione digitale possibile. Sono perciò sicuro che riusciremo a offrire un’esperienza senza precedenti ai fan della NFL in tutto il mondo, aiutando al contempo la Lega a creare una nuova fan base coinvolgendo anche nuovi mercati in quel fenomeno sportivo che è la NFL. Non vediamo l’ora di portare ai nostri clienti tutta la forza, la passione e l’entusiasmo per cui la NFL è famosa, mentre continuiamo a perseguire l’obiettivo di diventare la principale destinazione sportiva a livello globale per tutti i tifosi”.