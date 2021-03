DAZN: nessun accordo con Sky per la Serie A, ma conferma l'opzione digitale terrestre

Continuiamo a parlare dei diritti TV della Serie A a DAZN. L'argomento è il più discusso degli ultimi giorni e ad alimentare le discussioni arrivano anche le parole dei diretti interessati. Tra questi ci sono delle importanti dichiarazioni di Veronica Diquattro, la Chief Consumer ed Innovation Officer di DAZN.

In un'intervista rilasciata ad Il Sole 24 Ore, la dirigente ha allontanato le indiscrezioni che volevano DAZN pronta a firmare un accordo con Sky per la trasmissione delle partite. La giovane direttrice esecutiva di DAZN, rifacendosi all'accordo siglato qualche anno fa da DAZN con Sky, ha evidenziato che "quando abbiamo lanciato l’offerta combinata con Sky lo abbiamo fatto per arrivare a un tipo di audience abituata a a un approccio lineare e quindi essenzialmente per far sì che si conoscessero meglio prodotto e servizio".

Sul futuro, però, ci sono pochi dubbi: non è all'orizzonte alcuna nuova partnership con Sky per la trasmissione delle partite, sebbene la Diquattro sia conscia del fatto che nel nostro paese ci sono delle aree in cui vi è totale assenza di connessione e che non sono coperte.

A riguardo, ha riproposto il concetto secondo cui DAZN potrebbe essere trainante per l'accelerazione del paese, come affermato anche dall'amministratore delegato della lega Serie A.

La Diquattro però ha confermato che DAZN sta valutando anche l'opzione digitale terrestre, ma solo come backup: "per poter servire tutti i nostri clienti, anche nelle aree con qualche difficoltà di copertura ci stiamo adoperando per assicurarci di avere una soluzione di backup specificatamente per questi casi, che sarà il digitale terrestre. In mancanza di alternative si attiveranno offerte di questo tipo".