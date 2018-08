DAZN acquista i diritti della CAF Confederation Cup, WRC, UFC e del grande boxe

DAZN, la piattaforma di Perform presentata ieri a Milano, continua a fare incetta di diritti tv, non solo calcistici ma anche di altri sport. Il pacchetto ora è davvero molto ampio, ma i gestori promettono altre novità in arrivo.

Ai diritti televisivi svelati qualche settimana fa, infatti, se ne sono aggiunti altri. Nessun annuncio in pompa magna, come sempre, ma semplicemente dei loghi aggiunti direttamente sulla home page del sito.

Loghi che ci permettono di scoprire che DAZN ha acquistato i diritti calcistici della Coppa Sudamericana, l'equivalente della nostra Europa League, che negli ultimi anni ha visto tra i partecipanti squadre che hanno "prestato" al calcio europeo grandi campioni. Non è però tutto, perchè arriva anche la CAF Confederation Cup, la competizione calcistica per club organizzata dalla Confederazione Africana.

Per quanto riguarda gli altri sport, arriva finalmente l'UFC: la federazione di MMA più importante al mondo che va ad affiancarsi alla Bellator e che completa un ricco pacchetto di incontri e pay per view delle arti marziali miste. Si comincia domenica alle 4:00 con UFC 227: Dillashaw - Garbrandt, ma resta da capire se DAZN trasmetterà solo gli eventi in pay per view o anche le fight night settimanali.

Sempre per i combattimenti, annunciato l'arrivo anche dei match di boxing del più grande promoter al mondo Matchroom Boxing, e del programma americano Showtime Championship Boxing.

Il pacchetto è completato dalla WRC, il campionato del mondo di rally più importante e seguito.