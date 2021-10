DAZN, affondo del presidente della Serie A: 'niente problemi, saremo intransigenti'

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è tornato sulla questione DAZN dalla presentazione del Centro Var presso l'International Broadcast Center della Lega a Lissone. Durante l'evento ha discusso dello spinoso tema relativo alla trasmissione delle partite tramite da parte della media company.

Il dirigente ha spiegato che "su DAZN saremo intransigenti", dal momento che le partite "devono essere trasmesse senza problematiche e basta. Devono adeguarsi". Parole che risuonano come un vero e proprio affondo, soprattutto dopo i disservizi dell'ultimo turno infrasettimanale sfociati nel mese di DAZN gratuito regalato a coloro i quali non sono stati in grado di seguire le partite.

Nel weekend, intanto, in rete è emerso un nuovo studio che ha mostrato come i problemi non siano solo colpa di DAZN ma sono di tipo infrastrutturale e collegati alla scarsa diffusione delle connessioni Gigabit, che coprono solo il 10% della popolazione italiana.

La questione DAZN, comunque, sarà anche al centro dell'assemblea di Lega Calcio in programma nei prossimi giorni. Allo stato attuale però appare poco percorribile la via che porta alla concessione in sub licenza del nostro campionato a Sky o a qualche altra società. Una decisione di questo tipo, inoltre, potrebbe essere presa solo dal Ministro per lo Sviluppo Economico.