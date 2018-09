DAZN aggiunge la NFL alla sua offerta: almeno 4 partite a settimana

DAZN, popolare servizio di streaming sportivo, aggiunge ora alla sua offerta la NFL (National Football League). Vediamo il tutto nel dettaglio.

In particolare, stando a quanto riportato da Calcio e Finanza e HDBlog, DAZN trasmetterà due partite della domenica (in prima serata), il Sunday Night Football e il Monday Night Football, oltre al Thursday Night Football su NFL Network e altri eventi speciali nel corso della stagione.

Non mancheranno anche tutti gli incontri dei Playoff e il Super Bowl LIII, che si terrà il prossimo 3 febbraio 2019 in quel di Atlanta. Presenti anche proseason, NFL Draft, Pro Bowl, Pro Football Hall of Fame, Senior Bowl, NFL Scouting Combine, minicamp, ritiri precampionato e incontri della lega. Insomma, una copertura davvero ampia. La telecronaca italiana è affidata a Roberto Gotta e Matteo Gandini.

Il prossimo match trasmesso in diretta da DAZN sarà Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers, che si terrà domenica 9 settembre alle ore 19:00 italiane. Successivamente, alle ore 22:25, gli utenti potranno anche vedere Carolina Panthers vs Dallas Cowboys. Inoltre, alle ore 02:20 di lunedì 10 settembre, gli spettatori si potranno gustare il Sunday Night Football, con Green Bay Packer vs Chicago Bears. Infine, saranno visibili anche le partite Detroit Lions vs New York Jets e Oakland Raiders vs Los Angeles Rams.