DAZN, altra prova del nove domani 19 Settembre: c'è Juventus - Milan in esclusiva

La settimana che si sta per concludere è stata all’insegna delle polemiche per DAZN dopo quanto accaduto durante Napoli - Juventus dell’ultima giornata di Serie A. Il weekend calcistico che sta per iniziare si prospetta essere però altrettanto rovente.

Domani, domenica 19 Settembre alle ore 20:45, infatti, la piattaforma di Perform trasmetterà in esclusiva il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan .

Analogamente a quanto avvenuto durante l’ultima (in ordine di tempo) giornata di campionato, anche questo big match potrà essere visto solo in streaming, dal momento che Sky trasmetterà Salernitana - Atalanta di stasera alle 20:45, Empoli - Sampdoria di domani alle 12:30 (anche in 4K HDR), ed Udinese - Napoli di lunedì alle 20:45.

DAZN lo scorso fine settimana aveva annunciato di aver completato il potenziamento della rete per fare fronte ai picchi di traffico, ma i blocchi segnalati e lamentati dagli utenti proprio sul finale della sfida del San Paolo, in occasione del gol di Koulibaly, hanno riacceso nuovamente la discussione intorno alla tenuta del servizio. Secondo alcune indiscrezioni, il Parlamento potrebbe chiedere la sub-licenza della Serie A a Sky, ma Milano Finanza fa sapere che una decisione di questo tipo può essere presa esclusivamente dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

A contribuire alle polemiche intorno a DAZN ci ha pensato anche l’ottima resa di Amazon Prime Video in occasione di Inter-Real Madrid: nonostante l'assenza del 4K HDR, infatti, la maggior parte dei tifosi hanno pubblicato commenti entusiasti sui social in quanto non si sono verificati blocchi e problemi di alcun tipo.