DAZN in Amazon Prime Video: si parte da Germania e Spagna, in futuro anche in Italia?

DAZN ed Amazon hanno annunciato di aver siglato un accordo per la distribuzione dei contenuti tramite i Prime Video Channels. Gli utenti in Spagna e Germania, pagando un extra, avranno la possibilità di accedere ai contenuti della piattaforma che in Italia trasmette la Serie A.

Si tratta di un accordo di distribuzione a livello globale, e non è escluso che venga esteso anche all’Italia nel corso del 2023.

Nella nota, ottenuta dai colleghi di TVDigitalDivide, si legge che “Prime Video e DAZN hanno un obiettivo comune: portare i migliori contenuti sportivi ai clienti di tutto il mondo. Questa partnership consentirà ai clienti Prime Video di accedere alla ricca selezione di contenuti sportivi live e on demand di DAZN, con un solo clic, a un costo mensile aggiuntivo”.

Il CEO di DAZN, Shay Sagev ha spiegato che “questa è una grande notizia per gli appassionati di sport di tutto il mondo con ancora più modi per accedere all’ampia selezione di contenuti sportivi premium di DAZN. Siamo entusiasti di creare una partnership globale a lungo termine con Prime Video mentre continuiamo a innovare nelle esperienze sportive digitali per i clienti”. Proprio il fatto che faccia riferimento ad una partnership globale lascia intuire che potrebbe arrivare anche in Italia.

In Spagna, il costo aggiuntivo è di 29,99 Euro e permette di accedere al Prime Channel che consente di accedere a Liga, Premier League, Formula 1 ed altre competizioni sportive.

In Italia, il 2023 di DAZN è partito con una serie di aumenti dei prezzi ed il lancio del pacchetto Start.