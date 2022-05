DAZN amplia la propria offerta: non solo Serie A, arriva un nuovo canale

Mentre si parla del possibile ritorno di DAZN su Sky, con due canali satellitari che potrebbero tornare nell’applicazione, la piattaforma di streaming ha annunciato un nuovo accordo che amplia ulteriormente la propria offerta.

Nella fattispecie, DAZN ha svelato di aver siglato un accordo di distribuzione con Red Bull Media House per la trasmissione a livello globale del canale Red Bull TV, che permetterà agli spettatori di poter accedere all’intera programmazione di sport indiretta trasmessi da Redbull, tra cui gli attesi Wings for Life World Ruin, Red Bull Cliff Diving World Series, Crankworx World Tour e Drift Masters European Championship.

DAZN proporrà anche una serie di documentari originali, docuserie, highlights e programmazione dall’archivio di Red Bull. Il via è previsto già da oggi, mercoledì 4 Maggio 2022. ”DAZN sta diventando rapidamente la destinazione di intrattenimento per tutti gli sport più innovativi e avvincenti del mondo. Red Bull ha una reputazione straordinaria nell’ambito degli eventi dal vivo più adrenalicini e nei racconti sportivi più accattivanti ed è in grado di catturare l’immaginazione dei fan di tutto il mondo. Siamo lieti di portare, su scala globale su DAZN, Red Bull TV e la sua programmazione su DAZN “ ,ha dichiarato Tom Burrows, EVP Rights di DAZN.

Dopo l’accordo per la trasmissione della Champions League femminile su DAZN, l’app porta a casa un’altra partnership di rilievo.