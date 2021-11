DAZN annuncia DAZN X: in arrivo contenuti interattivi per gli abbonati

A poche settimane dalla retromarcia sullo stop alla condivisione degli abbonamenti DAZN, la piattaforma di streaming che in Italia trasmette La Serie ha annunciato il lancio di DAZN X, il suo nuovo hub per l'innovazione nato dall'acquisizione di Texel.

DAZN X opererà come una business unit globale in tutti i principali mercati in cui è presente DAZN e l'intero team di Texel, composto da 50 persone, si unirà a DAZN X per lavorare al fianco del team di tecnologia e prodotti, garantendo così l'importante supporto della sua tecnologia proprietaria, oltre che di esperienza e nuove competenze.

La media company tramite l'acquisizione di Texel sarà in grado di offrire ai tifosi un'esperienza ancora più completa: DAZN X infatti si concentrerà sullo sviluppo di contenuti interattivi e coinvolgenti come parte integrante del servizio di streaming sportivo offerto da DAZN.

Gli abbonati a DAZN dal loro canto saranno in grado di parlare, condividere, fare acquisti e giocare con i loro amici mentre assistono in diretta agli eventi sportivi.

Shay Segev, il co-CEO di DAZN, ha spiegato che con questo accordo "vogliamo rivoluzionare l'esperienza della visione dello sport rendendola più emozionante, più social e ancora più coinvolgente. L'acquisizione di Texel e il lancio di DAZN X rappresentano un'accelerazione significativa della nostra strategia e ci posizionano come leader dell'innovazione sportiva a livello mondiale”.

“DAZN condivide la nostra visione di ridefinire l'esperienza dello spettatore fornendogli contenuti più ricchi e interattivi. Siamo entusiasti di unirci al team di DAZN, con cui condividiamo l'obiettivo di innovare e rimodellare la visione dello sport, migliorandola sempre di più”, dichiara Amire Segev, CEO e co-fondatore di Texel