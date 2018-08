DAZN annuncia i dispositivi supportati per l'inizio della nuova stagione

In attesa del lancio dei ticket per gli abbonati Sky, che saranno disponibili a partire dal prossimo 13 Agosto, DAZN ha annunciato da qualche istante la lista dei dispositivi supportati dalla piattaforma, in vista dell'inizio della nuova stagione.

Il servizio potrà essere utilizzato online direttamente dal sito, da cui si può accedere tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge ed Internet Explorer, da smart tv tramite l'applicazione disponibile per i televisori basati sul sistema operativo Tizen di Samsung e lanciati dal 2017 al 2018, sui TV basati su webOS TV di LG ed Android OS, ma anche su tutti i dongle come Chromecast ed Apple TV. L'app già da tempo è anche accessibile anche su NVIDIA Shield, inoltre.

Chiaramente l'applicazione è disponibile anche per tutti gli smartphone e tablet basati sui sistemi operativi Android ed iOS e sulle console di gioco PlayStation 4 ed Xbox One.



DAZN sarà inoltre disponibile su modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet prima dell’inizio della Serie A. L’app di DAZN verrà aggiunta a breve anche sui decoder Sky Q e sulle Panasonic Smart TV, sebbene almeno al momento ancora non sia stata diffusa alcuna data precisa di lancio. È possibile associare fino a sei device per ogni account, due dei quali possono essere utilizzati contemporaneamente.