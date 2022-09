DAZN acquista Eleven Group: in arrivo altri sport e campionati di calcio?

DAZN ha annunciato oggi l’acquisto della piattaforma di streaming Eleven Sports, in un’operazione attraverso cui mira a rilanciare le sue ambizioni di crescita a livello globale, con l’arrivo in più mercati e l’ampliamento del catalogo di sport e diritti tv a disposizione degli utenti.

L’accordo siglato tra le parti prevede anche che DAZN rilevi Team Whistle, che secondo quanto spiegato nel comunicato “garantirà una crescita dei ricavi di Dazn Group pari a circa 300 milioni di dollari all’anno”.

E’ innegabile però che il fulcro sia l’acquisto delle attività di Eleven Sports che in Italia detiene i diritti della Serie C e del basket fino al 2025. Tuttavia, il servizio in questione è molto popolare all’estero: in Polonia ad esempio trasmette la Formula 1, la Champions League e le prossime tre stagioni della Premier League.

“Questa acquisizione aumenta la scalabilità del nostro business. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo” ha affermato il CEO di DAZN, Shay Segev, a cui ha fatto eco il collega di Eleven Marc Watson, secondo cui “l’unione con Dazn sarà trasformativa, permettendoci di raggiungere maggiori economie di scala e una piattaforma globale per il nostro team di talenti”.

Nel frattempo, nella giornata di ieri DAZN ha lanciato una nuova offerta in Italia sull’abbonamento Standard.