DAZN annuncia la partnership globale con FCF: ci sono anche gli NFT

In un contesto di profondo arricchimento dell'offerta, DAZN abbraccia a livello globale l'innovativo Football Americano indoor interattivo, meglio conosciuto come Fan Controlled Football (FCF), per la stagione v2.0.

Questo sport consente ai fan di "dettare le regole del gioco e avere pieno controllo della propria esperienza di intrattenimento". Con l'arrivo della nuova stagione, la lega conferma il ritorno dei quattro team originali:

Beasts (di proprietà di Marshawn Lynch, Miro e Renee Montgomery)

(di proprietà di Marshawn Lynch, Miro e Renee Montgomery) Zappers (di proprietà di Bob Menery, Trevor May, Ronnie Singh e Dalvin Cook)

(di proprietà di Bob Menery, Trevor May, Ronnie Singh e Dalvin Cook) Glacier Boyz (di proprietà di Richard Sherman, Adin Ross e Deestroying)

(di proprietà di Richard Sherman, Adin Ross e Deestroying) Wild Aces (di proprietà di Greg Miller, Barbara Dunkelman, Rachel Lindsay e Austin Ekeler)

Con un totale di 8 team, il nuovo campionato darà il benvenuto anche al Ballerz Collective, una vera e propria community in cui i detentori dei relativi NFT potranno partecipare attivamente alla gestione delle squadre, due per l'esattezza, controllate dal collettivo. I proprietari degli NFT potranno beneficiare di esperienze VIP, oltre ad essere probabilmente i primi ad avere dei reali benefici nella vita reale da un token non fungibile.

Due i team controllati dai proprietari degli NFT, dei quali uno è "in comproprietà e gestito da Steve Aoki, crypto e NFT thought leader 888, mentre il secondo sarà guidato dai Knights of Degen e dalla partnership tra Drew Austin, Jack Settleman (ex Wild Aces), Tiki Barber, Ronde Barber, Cynthia Frelund, Blake Jamieson, Shara Senderoff, Mike O'Day, Jared Augustine e Jasmine Maetta".

Sul sito ufficiale della FCF sarà possibile iscriversi per la stagione v2.0, mentre ricordiamo che il primo evento live su DAZN è stato già trasmesso il 18 dicembre del 2021.

Il mondo dello sport, così come quello del gaming, si sta avvicinando sempre di più alla tecnologia blockchain. Tra gli esempi più illustri, sicuramente la giovane partnership tra Binance e la Lazio come Main Jersey Sponsor della prima squadra.