DAZN annuncia i prezzi del nuovo abbonamento: ecco quanto costerà la Serie A

A pochi mesi dall'assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN, la piattaforma di streaming ha annunciato oggi il nuovo abbonamento che sarà attivo a partire dal prossimo 1 luglio e che permetterà agli appassionati di seguire tutte le partite del campionato calcistico italiano.

Come ampiamente previsto dal bando pubblicato dalla Lega Serie A, l'abbonamento avrà un costo di 29,99 Euro al mese. Tuttavia, i nuovi clienti che si abboneranno dal 1 al 28 Luglio potranno accedere ad un'offerta che porterà il costo mensile a 19,99 euro al mese per 14 mesi.

DAZN però ha anche pensato ai tanti abbonati che negli ultimi 3 anni hanno effettuato la sottoscrizione al servizio per seguire 3 partite settimanali. Chi è già abbonato, infatti, pagherà 19,99 Euro al mese per dodici mesi, da settembre 2021. I mesi di luglio ed agosto saranno invece a costo zero ed interamente offerti da DAZN.

Ovviamente, non cambierà il sistema alla base di DAZN: gli utenti avranno modo di disdire il rinnovo in qualsiasi momento in quanto non è previsto alcun vincolo. Non è chiaro se saranno disponibili anche pacchetti con pagamento annuale, mentre le visioni contemporanee dovrebbero continuare ad essere due.

DAZN permette di seguire non solo la Serie A, ma anche la MotoGP, Moto 2, Moto 3, NFL UFC ed altri sport. Sono presenti anche i canali Eurosport 1 HD e 2 HD.