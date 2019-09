DAZN: l'applicazione ufficiale arriva su Now TV Smart Stick e Now TV Box

DAZN, dopo l'accordo con Sky che porterà al debutto della piattaforma sul satellite a partire dal 20 Settembre, annuncia oggi la pubblicazione della propria applicazione per NOW TV Smart Stick e NOW TV Box.

Il download può essere effettuato dalle 12 di oggi. Coloro che hanno attivato i dongle o il set top box prima di oggi, non dovranno fare altro che seguire tre step:

Andare su “Apps” dal menù Posizionarsi sull’icona DAZN e premere “OK” Selezionare “Aggiungi App” e premere “OK”.

Una volta terminato il download, l'app sarà disponibile nella sezione "Home". Per i clienti che attiveranno la Smart stick dal oggi 3 Settembre in poi, è prevista la preinstallazione dell'applicazione, il che vuol dire che non sarà necessario seguire i passaggi esposti sopra.

NOW TV Smart Stick consente di vedere tutti i contenuti di NOW TV su tutti i televisori, anche quelli tradizionali non Smart. La piattaforma di streaming di Sky consente di acquistarlo a 29,99 Euro, con il primo mese del pacchetto Sport NOW TV incluso. Sono disponibili anche altri pacchetti, tra cui il Pass Sport giornaliero a 7,99 Euro, quello settimanale a 14,99 Euro ed il ticket sport mensile a 29,99 Euro con Suepr hD sempre incluso. Un'offerta davvero molto interessante.