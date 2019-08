DAZN potrebbe approdare su Sky con un canale dedicato

Interessante indiscrezione lanciata oggi da Repubblica. Secondo quanto riportato dal popolare quotidiano, DAZN e Sky starebbero trattando per lanciare un canale dedicato alla piattaforma di Perform in cui trasmettere il meglio della programmazione del servizio on-demand, tra cui l'anticipo della Serie A del sabato.

Le voci hanno rapidamente fatto il giro del web, e sono state riprese anche dai colleghi di Calcio e Finanza.

Ad oggi si tratta di semplici rumor, che non hanno trovato conferme ufficiali da parte delle società interessate, ma il quotidiano sostiene che le trattative sarebbero nelle fasi finali e l'annuncio potrebbe arrivare già prossimamente. All'appello però mancherebbero ancora alcuni dettagli, a partire dai costi che dovranno sostenere gli abbonati Sky per per poter accedere all'offerta, un aspetto da non sottovalutare e che è centrale per il prosieguo delle negoziazioni.

Non è da escludere che il tutto possa realizzarsi già a partire dalla prima giornata di Serie A, in programma il 25 Agosto. DAZN però si è aggiudicata varie partite di cartello già a partire dai primi turni: come indicato nella lista completa, il servizio on demand trasmetterà il 21 Settembre il derby di Milano tra Milan ed Inter.

DAZN ha presentato la scorsa settimana l'offerta sportiva della stagione 19/20.