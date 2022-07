DAZN apre a Sky per la Serie A? Il CEO: 'pronti a valutare altri partner'

Nell’audizione alla Camera, dove il CEO di DAZN ha parlato della nuova Serie A, sono arrivate delle importanti dichiarazioni da parte dell’amministratore delegato della piattaforma sulle prossime mosse che ha intenzione di fare la compagnia, in particolare sulle partnership e sul possibile ritorno del campionato su Sky.

Mentre le ultime indiscrezioni sostengono che la trattativa tra DAZN e TIM sarebbe in stallo, l’amministratore delegato Stefano Azzi ha voluto ribadire che “era già stato detto che l’offerta da 19,99 euro era per un anno e poi sarebbe stata a 29,99 euro, il prezzo è stato comunicato fin dall’inizio”, allontanando quindi quanto affermato da molti sulle rimodulazioni.

Sul tema delle partnership, Azzi ha spiegato che con TIM è in corso una discussione “proficua ed una rinegoziazione su quello che può essere l’equilibrio economico” che deve essere trovato da entrambe le parti. Infine sono arrivate anche alcune dichiarazioni che potrebbero suonare come un’apertura nei confronti di Amazon, Sky ed in generale coloro che sono interessati ad acquistare i diritti tv per la Serie A: “qualora si trovi un altro equilibrio noi siamo aperti a valutare altre attività commerciali con altri partner. Oggi siamo focalizzati con il nostro partner principale su come fare ad essere ancora più di valore per ambo le parti” ha affermato Azzi.