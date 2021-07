DAZN, arriva il canale test su digitale terrestre: come sintonizzarlo?

Secondo quanto riportato dai colleghi de L'Italia in Digitale, nella giornata di ieri avrebbe fatto la sua comparsa sul digitale terrestre il canale di DAZN della Serie A, che la piattaforma di OTT utilizzerà come opzione di backup in caso di problemi con la trasmissione delle 7 partite in esclusiva.

La modifica è avvenuta alla posizione 829, dove al posto di La7d On Demand è stato inserito La7 Test. Come osservato dai colleghi, non si tratta più di un canale dati ma di un canale dove sono stati associati i parametri pid audio e video per la trasmissione in Full HD. Secondo le loro fonti, si tratterebbe del canale backup di DAZN.

Veronica Diquattro, nell'intervista resa al Corriere di ieri aveva spiegato chiaramente che "tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale, nelle cosiddette zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il wi-fi, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre" ed ha annunciato che "DAZN ha acquisito le frequenze dal gruppo Cairo e potrà garantire la visione della rete anche nelle zone più impervie. Si tratta di frequenze Dtt utilizzabili solo per chi, in quelle zone, avrà a disposizione un decoder per il digitale terrestre".