DAZN arriva sul digitale terrestre: attivo il canale, ecco come sintonizzarlo

Si chiama "DAZN Channel" ed è il canale di DAZN attivo sul digitale terrestre dallo scorso 9 Agosto alla posizione 409. A scorgere la novità i colleghi di TVblog, i quali hanno notato che lunedì scorso si è "acceso" sulla piattaforma digitale il canale di backup della piattaforma di streaming.

Il canale è presente nel Mux Cairo Due, dal momento che DAZN ha acquisito le frequenze dal gruppo di Cairo, ed effettua le trasmissioni in HD alla risoluzione 1920x1080 pixel in H.264 con la codifica Nagravision. Secondo le indiscrezioni raccolte in rete, l'accordo siglato tra le parti costa a DAZN circa 3 milioni di Euro all'anno.

Occorre precisare però che l'arrivo del canale di DAZN su digitale terrestre non comporterà l'automatica trasmissione dei match sulla piattaforma: la società di Perform ha più volte spiegato che si tratta, appunto, di un'opzione di backup per gli abbonati che risiedono nelle aree bianche del Piano BUL e che quindi non dispongono di una connessione ad internet tale da supportare lo streaming.

DAZN trasmetterà via digitale terrestre solo le 7 partite per ogni turno per cui possiede l'esclusiva: le altre vengono infatti trasmesse anche da Sky.

Di recente DAZN ha lanciato le nuove carte prepagate che propongono degli importanti risparmi per gli abbonamenti trimestrali ed annuali.