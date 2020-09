DAZN arriva anche sui dispositivi Huawei: disponibile l'app per AppGallery

Huawei ha annunciato che l'applicazione di DAZN è da oggi disponibile su tutti i dispositivi Huawei dotati degli Huawei Mobile Services, tra cui il P30 Pro New Edition, P Smart 2020 e P Smart Pro. Si tratta di un'aggiunta importante, che arriva proprio in concomitanza con il via della nuova stagione spotiva.

Attraverso l'applicazione della piattaforma di streaming, infatti, sarà possibile accedere a tutto il catalogo di DAZN, incluse tre partite per ogni turno di Serie A Tim, tutta la Serie B, ma anche il calcio internazionale, i motori su due ruote (MotoGP, Moto2 e Moto3) ed i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, con cui di recente DAZN ha rinnovato l'accordo.

L'app è disponibile direttamente su AppGallery e può essere scaricata anche tramite Petal Search, il widget per la ricerca che consente di ottenere rapido accesso a tutte le applicazioni presenti nello store.

“Lo sport appassiona, unisce, crea squadre e sostenitori. Per noi rendere l’offerta DAZN disponibile per tutti i device Huawei vuol dire offrire a tutti i nostri utenti la possibilità di ritrovarsi, tifare e seguire i propri sport preferiti anche in mobilità. Venire incontro alle esigenze dei consumatori è per noi una priorità” ha commentato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.