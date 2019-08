DAZN arriva su Sky con un canale dedicato: la Serie A torna sul satellite

Nuova rivoluzione per il calcio in tv. Dopo i rumor di qualche settimana fa, Sky e DAZN hanno annunciato di aver siglato un accordo che porterà la piattaforma di streaming targata Perform sul satellite con un canale dedicato. Il debutto è previsto a Settembre, dopo la pausa per le nazionali.

Come sottolineato dalla Gazzetta, dovrebbe trattarsi di un canale multisport, che permetterà agli abbonati Sky di vedere il meglio della programmazione DAZN.

Al momento non sono note informazioni riguardo l'offerta specifica che verrà proposta, ma per gli appassionati di calcio si prefigura uno scenario in cui sarà possibile seguire tutte le dieci partite del campionato di Serie A tramite il proprio abbonamento Sky, senza affidarsi allo streaming, un aspetto da non sottovalutare se si contano i numerosi problemi causati lo scorso anno a causa delle connessioni di scarsa qualità presenti in Italia.

Per Sky si tratta di un accordo molto importante, che arricchisce ulteriormente il pacchetto Sport. Gli accordi operativi, ad oggi, ancora non sono stati svelati ed i nodi da sciogliere sono tanti: il principale riguarda il costo degli abbonamenti alla pay tv, che potrebbe aumentare per inglobare anche la sottoscrizione a DAZN.

Da quest'anno su DAZN sono anche visibili i canali di Eurosport.