DAZN arriva su Sky via satellite il 20 Settembre gratis per gli abbonati più fedeli

Durante il prepartita di Juventus - Napoli, Sky ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo con DAZN che porterà alla creazione di un nuovo canale, alla posizione 209 della piattaforma satellitare, in cui saranno trasmessi tutti i migliori contenuti del servizio di streaming, tra cui le tre partite della Serie A.

L'offerta sarà disponibile dal 4 Settembre su Sky.it, mentre il canale DAZN1 inizierà le trasmissioni il 20 di Settembre.

Contrariamente a quanto ipotizzato tempo fa, la novità sarà completamente gratuita per i quasi 1,5 milioni di clienti che hanno sottoscritto i pacchetti Sky Calcio e Sky Calcio da almeno tre anni. Il tutto si trasforma in un risparmio annuo importante, dal momento che DAZN prevede un canone mensile di 9,99 Euro.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale, in cui è stato pubblicato un interessante video tutorial contenenti tutte le FAQ ed i dettagli dell'offerta. Nei prossimi giorni comunque vi terremo aggiornati con tutti i dettagli dell'accordo: Sky ha già reso noto che nelle prossime settimane darà il via alla campagna informativa per gli abbonati.

Pochi invece i dettagli sui contenuti che saranno trasmessi: gli opinionisti del big match hanno semplicemente parlato di "tutto il meglio di DAZN", ma hanno anche precisato che nella programmazione saranno incluse le tre partite per ogni turno di Serie A, che quindi potrà essere vista integralmente su Sky.