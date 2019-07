DAZN, arrivano i canali Eurosport in HD e portano tutto il basket italiano ed il tennis

La piattaforma di streaming sportivo DAZN ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Discovery per l'arrivo dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD nel proprio listino. La novità sarà attiva dal 1 Agosto in Italia, Austria, Germania e Spagna.

Gli utenti quindi saranno in grado di seguire, pagando l'abbonamento a DAZN, gli eventi sportivi di cui è titolare Eurosport, tra cui il Giro d'Italia, il Tour de France, la Vuelta, l'Australian Open, il Ronald Garros, la Formula E e Le Mans, a cui si aggiungono i campionati di WTCR e le principali discipline invernali, oltre che l'intera Lega Basket Serie A ed Eurolega.

L'intera offerta di Eurosport continuerà ad essere disponibile anche su Eurosport Player, il servizio proprietario della piattaforma di Discovery, ma andrà a completare la già ricca offerta proposta da DAZN agli utenti, comprensiva di tre partite di Serie A a settimana, tutta la Serie B, i campionati di calcio internazionali della Liga, Ligue 1, la FA Cup, l'EFL Cup, Eredivisie e Copa Libertadores, a cui si aggiungono i motori, l'NFL e MLB e gli sport da combattimento.

Secondo Veronica Diquattro "l’accordo siglato con Discovery per i contenuti Eurosport in quattro mercati europei, definisce ancora meglio l’impegno di DAZNnel portare i grandi eventi sportivi ad un numero sempre maggiore di tifosi e appassionati, facilmente e a un prezzo accessibile.Al nostro debutto in Italia, quasi un anno fa, gli italiani ci hanno scelto soprattutto per il calcio. Oggi, anche grazie a questo accordo, possiamo proporre ai nostri utenti una ricca offerta che include sempre più sport, con alcune tra le più emozionanti competizioni a livello mondiale, e sempre allo stesso prezzo. Siamo felici di questa partnership e lavoreremo per renderla ancora più forte”.