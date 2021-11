DAZN, in arrivo un abbonamento Premium con la multivisione in contemporanea?

Mentre continuano a circolare indiscrezioni sul possibile blocco della condivisione di DAZN, i ragazzi di TV Digital Divide hanno raccolto un rumor che vuole DAZN pronta a lanciare un abbonamento "Premium" che permetterà di vedere i contenuti su due dispositivi anche in due posti diversi.

In un post pubblicato sulla pagina Facebook, TVDigitalDivide osserva che è spuntata l'ipotesi dell'opzione di un nuovo pacchetto Premium, probabilmente con un prezzo più elevato rispetto ai 29,99 Euro mensili attualmente richiesti agli utenti classici, che consentirà di vedere DAZN in multivision anche se non si è connessi sotto lo stesso IP.

Al momento non sono emerse conferme o smentite a riguardo, ma è indubbio che la notizia lanciata da Il Sole 24 Ore sullo stop alla condivisione di DAZN sia destinata a far discutere anche nel corso dei prossimi giorni.

Un nuovo rapporto pubblicato da Il Mattino stamattina riferisce che le comunicazioni per gli utenti dovrebbero arrivare a metà dicembre, con la nuova linea guida che con ogni probabilità entrerà in vigore solo ad inizio 2022. DAZN, comunque, darà agli utenti 20 giorni di tempo per recedere in maniera completamente gratuita, come stabilito dal Codice di Consumo.

La media company, interpellata a riguardo, ha risposto con un secco "no comment".