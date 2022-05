DAZN, in arrivo assistenza clienti tramite Whatsapp e miglioramenti alla qualità

In risposta al procedimento avviato dall’Agcom, che potrebbe portare a multe salate, DAZN ha annunciato il proprio impegno nell’ottemperare le richieste dell’Autorità per migliorare il servizio clienti e la qualità dello streaming.

Nella fattispecie, DAZN intende creare un’assistenza clienti tramite un canale Whatsapp attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 23, che permetterà agli utenti di ottenere informazioni in tempi celeri da parte di un operatore umano. A ciò si aggiungerà un “Customer Service in Person” che sarà raggiungibile in concomitanza con le partite del campionato di Serie A tramite i riferimenti aggiunti nella sezione guida del sito web.

Miglioramenti in arrivo anche per la qualità dello streaming: DAZN si impegna ad istituire entro 60 giorni de tavoli tecnici multilaterali con i singoli ISP. A ciò si aggiungeranno delle ottimizzazioni ai profili di encoding più bassi che porteranno ad un miglioramento della qualità delle immagini in caso di disponibilità ridotta della banda. E’ prevista anche la presentazione, entro l’inizio della prossima stagione, di una roadmap per prevenire l’utilizzo del 30% del Multicast ABR per il traffico di TIM.

Di recente DAZN ha anche ampliato la propria offerta con l’aggiunta di un nuovo canale. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, intanto starebbe continuando la trattativa tra Sky e DAZNche potrebbe segnare il ritorno dell'OTT sulla pay tv.