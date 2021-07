DAZN, in arrivo il decoder per la Serie A su digitale terrestre: tutte le informazioni

La chiusura dell'istruttoria contro TIM e DAZN è stata accompagnata da un lungo documento dell'Antitrust in cui sono presenti delle importanti informazioni sui prossimi passi che hanno intenzione di compiere DAZN e TIM per i clienti.

In particolare, come si può leggere nel documento dell'AGCM, TIM e DAZN hanno confermato che i clienti DAZN che vivono in aree in cui non è disponibile una buona connessione ad internet, potranno acquistare in via prioritaria un set top box di DAZN "che consentirà loro di fruire del back up su digitale terrestre che sarà accessibile solo e unicamente in caso di effettivi problemi (con accesso solo mediante l’app DAZN ivi installata)". Sostanzialmente quindi si tratta di una conferma delle indiscrezioni sul lancio di un decoder DAZN che erano emerse in passato.

Nel documento si legge che i set top box di DAZN (che avranno un hardware simile a quello di TIMVision) saranno resi disponibili per l'acquisto "previa dimostrazione, almeno in una prima fase, della località di residenza del richiedente all’interno delle Aree Individuate, ovvero di trovarsi in località con analogo deficit infrastrutturale relativamente alla rete Internet con limitato accesso a Internet a banda larga/ultra-larga, e contestualmente o successivamente alla sottoscrizione di un abbonamento al servizio DAZN".

Visto il chip shortage, TIM e DAZN hanno concordato che nella fase d'avvio i set top box saranno forniti da TIM sulla base di una serie di accordi stilati tra le parti: "TIM si impegna a fornire a DAZN fino a [10.000-80.000] (dei quali [10.000-40.000] entro il prossimo 10 agosto e [10.000-60.000] –su richiesta di DAZN- tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2021 entro il 31 dicembre 2021 nonché ulteriori [10.000-80.000] STB entro il 31 dicembre 2022" si legge.

La funzionalità di backup, che effettua lo switch sul digitale terrestre delle partite, sarà disponibile anche su TIMVision alle medesime condizioni previste per quelli di DAZN.

Attenzione però: la trasmissione della Serie A su digitale terrestre avverrà solo per le sette partite per cui DAZN ha i diritti di esclusiva: le altre tre, che saranno trasmesse anche da Sky, saranno visibili solo in streaming.