DAZN, in arrivo un decoder per vedere la Serie A su digitale terrestre?

A poche ore dall'evento di presentazione delle offerte TIMVision e del decoder TIMVision Box che è in grado di effettuare in automatico lo switch al digitale terrestre delle partite in caso di problemi con lo streaming, emerge un'interessante informazione da questo fronte.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, la piattaforma di Perform sarebbe pronta a muoversi anche autonomamente per garantire la visione delle partite di Serie A su digitale terrestre nelle aree bianche che non sono adeguatamente coperte dalle connessioni internet.

L'intenzione, secondo il quotidiano di Confindustria, sarebbe quella di seguire il "modello TIMVision Box", vale a dire effettuare lo switch automatico delle partite di Serie A in caso di difficoltà con lo streaming con un decoder proprietario da lanciare sul mercato prossimamente. Il focus principale resterà comunque la trasmissione via internet, ma DAZN starebbe valutando anche questa opzione come backup per evitare problemi agli utenti.

Nel caso delle partite in contemporanea, invece, sarebbe la stessa DAZN a scegliere quale partite spostare sul digitale terrestre.

DAZN ha acquisito le frequenze di Cairo e di recente è già apparso il canale test su digitale terrestre. Questa nuova indiscrezione va a completare ulteriormente il quadro, ma non è chiaro quando e soprattutto se il set-top-box vedrà la luce. Dalla compagnia non sono emersi ancora dettagli.