DAZN in arrivo su Tivùsat per la stagione 2023/24: servirà una smart card

Mentre DAZN è in lizza per i diritti tv della Serie A, si continua a parlare della trasmissione della Serie A. Secondo le indiscrezioni raccolte dai colleghi di Digital-Forum, in vista della prossima stagione del campionato italiano DAZN starebbe pensando di portare un canale satellitare anche sulla piattaforma gratuita Tivùsat.

Il servizio OTT, nello specifico, avrebbe stretto un accordo con Tivùsat per portare alcuni canali a pagamento su Tivùsat, la cui programmazione dovrebbe riprendere a grandi linee quella di ZONA DAZN già presente su Sky, che era stato lanciato dopo i problemi riscontrati da DAZN ad inizio triennio.

Secondo quanto emerso, i canali dovrebbero funzionare con l’ausilio di una nuova smart card e l’uso di una CAM Common interface + 4K, oltre che sui decoder satellitari della marca Merlin. Gli amministratori del forum riferiscono che i decoder compatibili e le CAM CI+ 4K saranno aggiornati con un apposito update che gli permetterà di agganciare i nuovi canali DAZN.

Per DAZN si tratterebbe di una novità di rilievo, in quanto riuscirebbe ad allargare la sua platea di utenti, assicurando al contempo una buona qualità di visione a coloro che non riescono a goderne tramite lo streaming.

Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito, appena arriverà l’ufficialità.