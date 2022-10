DAZN, attenzione al recesso: cambia tutto e bisognerà muoversi in anticipo

Aria di cambiamento in casa del broadcaster inglese detentore del pacchetto principale sulla Serie A: DAZN ha acquisito Eleven Group da qualche giorno, lasciando presagire una nuova ondata di contenuti sportivi, ma la vera novità riguarda gli abbonamenti.

Nelle ultime ore, infatti, molti utenti hanno già ricevuto una lunga comunicazione di modifica unilaterale del contratto di sottoscrizione all'abbonamento a DAZN, nel quale si tocca un argomento piuttosto scottante, vale a dire il recesso dal servizio.

Come spiega DAZN nella comunicazione, "Verrà apportata una modifica all’ art. 5. delle Condizioni di Utilizzo e all’art. 6 della Carta dei Servizi, come riportato in calce alla mail per esteso, riguardante il recesso dall’abbonamento che si perfezionerà 30 giorni dopo la richiesta effettuata tramite login alla pagina Il mio Account".

"Potrai utilizzare il servizio", prosegue la mail, "fino all’ultimo dei trenta giorni successivi alla richiesta. Ti verrà addebitato l’importo del canone di abbonamento relativo al periodo fino alla scadenza del predetto termine (trentesimo giorno) da cui verranno decurtati i giorni già corrisposti con il precedente addebito".

In poche parole, d'ora in poi per esercitare il diritto alla rescissione del contratto, ci si dovrà muovere con un anticipo di trenta giorni rispetto alla data desiderata. Per questo motivo, non ci sarà più spazio per ripensamenti dell'ultima ora, ma tutto questo verrà applicato a partire dal 30 ottobre 2022. Dal momento che si tratta di una modifica unilaterale, chiunque non fosse d'accordo con i nuovi accordi potrà tranquillamente recedere dal servizio entro il 30 novembre 2022 sia tramite le opzioni del proprio account sul sito web che attraverso l'assistenza online.

Ricordiamo a chi fosse interessato, invece, alla sottoscrizione, che fino al 2 ottobre c'è una nuova, interessante promozione sull'abbonamento DAZN Standard.