DAZN aumenta i prezzi degli abbonamenti per il 2024: il nuovo listino

Spiacevole sorpresa per gli abbonati DAZN. La piattaforma che trasmette il Campionato Italiano e che si è aggiudicata i diritti tv per la Serie A fino al 2029 ha infatti comunicato via mail ai propri clienti il nuovo listino prezzi che, di fatto, costringerà gli utenti a spendere di più per accedere ai contenuti.

Nella fattispecie, il nuovo listino sarà composto in questo modo:

DAZN Start (che non comprende il calcio): passerà da 13,99 a 14,99 Euro per la sottoscrizione mensile, mentre il rincaro su quella annuale sarà di 10 Euro circa e passerà da 89,99 a 99 Euro;

(che non comprende il calcio): passerà da 13,99 a 14,99 Euro per la sottoscrizione mensile, mentre il rincaro su quella annuale sarà di 10 Euro circa e passerà da 89,99 a 99 Euro; DAZN Standard (che garantisce la visione in contemporanea su due dispositivi sotto la stessa rete): resta a 40,99 Euro il prezzo mensile, mentre per quello annuale si dovrà spendere 359 Euro, dai 299 Euro precedenti;

(che garantisce la visione in contemporanea su due dispositivi sotto la stessa rete): resta a 40,99 Euro il prezzo mensile, mentre per quello annuale si dovrà spendere 359 Euro, dai 299 Euro precedenti; DAZN Plus (che permette di accedere alle partite su due dispositivi che si trovano in due abitazioni diverse, con due IP diversi): la sottoscrizione mensile passa da 55,99 a 59,99 Euro, mentre l’abbonamento annuale passa da 449 a 539 Euro, con un rincaro di 90 Euro.

Le nuove tariffe entreranno in vigore per tutti, sia per coloro che hanno già un abbonamento attivo che coloro che ne sottoscriveranno uno nuovo alla scadenza delle sottoscrizioni attuali. Ciò vuol dire che se avete attivato lo scorso Agosto l’abbonamento annuale, il rincaro varrà da Agosto 2024 ed attualmente non vi sarà chiesto il pagamento di un extra.