DAZN avverte gli utenti: 'password bloccata a chi condivide l'abbonamento'

Nuovo capitolo nella vicenda collegata al possibile stop della condivisione degli account di DAZN. La piattaforma di streaming che da quest’anno trasmette la Serie A, infatti, sta avvisando gli utenti delle ripercussioni che potrebbe avere l’account sharing.

Sebbene ancora non siamo entrati in vigore i nuovi abbonamenti, che a quanto pare saranno annunciati solo a fine stagione, DAZN sta informando gli utenti che la condivisione del profilo potrebbe comportare il blocco della password.

Nella mail ricevuta, ripresa dai colleghi di CalcioEFinanza, si legge quanto segue: “Abbiamo notato un comportamento di accesso all’App DAZN che potrebbe non essere conforme a tali Termini e Condizioni. Per proteggere il tuo account, ti abbiamo pertanto temporaneamente disconnesso da tutti i tuoi dispositivi e dovrai reimpostare la password”.

“Potrai reimpostare la tua password cliccando su questo link, oppure accedendo alla sezione “dati personali” all’interno dell’area “Il mio account” del sito DAZN.com. Se hai bisogno di aiuto per reimpostare la tua password, vai a questa pagina per maggiori informazioni” conclude la mail, che evidentemente è stata inviato solo a coloro per cui sono stati rilevate attività sospette, ma non è chiaro in che modo avvengano questi controlli. Probabilmente nel corso delle prossime settimane arriveranno ulteriori informazioni a riguardo.