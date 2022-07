DAZN alla Camera: 'pronti per la Serie A, stretta sulla condivisione della password'

DAZN è pronta al via della nuova Serie A. Ad affermarlo il CEO della piattaforma OTT, Stefano Azzi, in audizione alle commissioni Cultura e Trasporti della Camera, dove ha presentato gli interventi messi in campo dalla compagnia per migliorare la qualità del servizio.

L’obiettivo è evitare i problemi con cui ha fatto i conti DAZN l’anno scorso e che hanno provocato non pochi grattacapi agli utenti. Azzi a riguardo ha spiegato che all’esordio l’app è stata travolta da 40mila messaggi di protesta, alcuni dei quali hanno ricevuto risposta anche dopo 35 giorni. Le cose però ora sono cambiate e DAZN di recente ha lanciato il nuovo servizio d’assistenza che offre diverse vie per mettersi in contatto con il customer care.

Per migliorare la qualità del servizio, inoltre, DAZN ha provveduto all’installazione di 54 DAZN Edge in Italia, che hanno l’obiettivo di amplificare il segnale per offrire agli utenti maggiore efficienza e qualità.

In risposta ad un deputato sui nuovi prezzi di DAZN che come noto hanno anche portato ad alcune restrizioni sulle visioni contemporanee, il manager Romano Righetti ha preannunciato una stretta sulla condivisione della password ed ha osservato che “tutti i servizi di streaming al mondo hanno deciso di dare una stretta agli account condivisi, a partire da Netflix. La condivisione delle password indiscriminata non sarà più consentita”. A riguardo sono in arrivo anche controlli sugli accessi illeciti.