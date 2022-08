DAZN, il canale su SKY vale come terzo dispositivo? La risposta ufficiale

Il grande ritorno di DAZN su Sky Q non è stato certo esente da domande e polemiche, tra chi, come il Codacons, ha definito l'offerta come "cervellotica" e difficile da comprendere e chi, invece, si definisce entusiasta della possibilità di tornare su satellitare.

Tra le tante domande, tantissime riguardano sicuramente le differenze tra DAZN Plus e DAZN Standard, mentre altrettante mirano a chiarire le particolarità dei canali dal 214 al 218 su Sky Q.

Oggi cercheremo di scavare a fondo nelle condizioni contrattuali per rispondere a una domanda piuttosto gettonata e relativa proprio a Zona DAZN su satellite: la visione di questo canale vale come terzo dispositivo? Posso, quindi, dividere in tre l'abbonamento?

La risposta, come accennato, è sulle condizioni di contratto, o meglio, nelle "Limitazioni e condizioni di utilizzo del canale Zona DAZN", reperibili nel proprio profilo (con abbonamento già attivo), nella sezione relativa a "Zona DAZN su Sky".

In questa pagina, al punto 3.2 e al successivo 3.3 è possibile sciogliersi ogni dubbio poiché viene fatta esplicita menzione a questa casistica e la risposta, purtroppo, è no: Zona DAZN non vale come terzo dispositivo per la trasmissione in contemporanea e concorre al raggiungimento del limite presente nel vostro contratto.

Ricapitolando, quindi, se avete sottoscritto un piano DAZN Standard potrete guardare solo su un dispositivo o due nella stessa casa e Zona DAZN sarà uno di questi. Allo stesso modo, anche su DAZN Plus Zona DAZN sarà considerato come uno dei dispositivi e quindi se si sta utilizzando il canale si potrà utilizzare l'app in contemporanea solo su un altro dispositivo.



Per il piano DAZN Standard, in cui è possibile una visione (oppure due nella stessa casa), se si usa Sky quella sarà una delle visioni. Oltre al canale 214, quindi, potrete vedere su un altro dispositivo nella stessa casa oppure nessuno se vi trovate in altri posti, al costo di 29,99 euro al mese più cinque euro per l'opzione satellitare.

Per il piano DAZN Plus, invece, si parte da 39,99 euro più i cinque dell'opzione Sky. In questo caso si potranno avere sempre due visioni in contemporanea e se si usa il canale 214 si potrà utilizzare solo un altro dispositivo nello stesso momento.