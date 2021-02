DAZN celebra il Derby di Milano: ascolti top e rebuffering inferiore alla media

Il Derby di Milano di ieri pomeriggio, che ha visto prevalere l'Inter di Antonio Conte sul Milan di Stefano Pioli, fa felice DAZN. La piattaforma di streaming, che ha trasmesso il big match in esclusiva, ha snocciolato alcuni interessanti numeri sulla diretta di ieri.

Milan - Inter di ieri pomeriggio infatti ha registrato il record di audience, con 2,2 milioni di spettatori collegati, di cui il 50% su OTT e il restante 50% su DAZN 1 (canale 209 di Sky, che ha registrato 1 milione 144 mila spettatori medi).

Ma non è tutto, perchè nella nota diffusa DAZN osserva anche che la partita di ieri ha fatto anche registrata un'ottima performance della piattaforma di streaming, con un indice di rebuffering inferiore alla media classica, nonostante l'elevata mole di spettatori connessi.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente interessante dal momento che DAZN è in lizza per l'acquisizione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. Alcuni club della Lega Calcio avevano espresso il loro disappunto per l'offerta presentata da DAZN proprio a causa delle connessioni italiane ed i possibili problemi che potrebbe comportare un'operazione di questo tipo. Secondo le indiscrezioni, DAZN sarebbe anche pronta a collaborare con Tim per garantire maggiore stabilità al servizio e ridurre il rebuffering, dopo i problemi segnalati tre anni fa al debutto italiano.