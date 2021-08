DAZN, Codacons e Lega Calcio intervengono: chiesti rimborsi, nuovo format?

Si è dibattuto abbondantemente già dal match inaugurale tra Inter e Genoa della qualità dello streaming di DAZN. Un argomento divisivo che ha visto molti utenti furiosi per l'impossibilità di vedere la partita mentre altrettanti si sono definiti più che soddisfatti.

Tema a dir poco scottante, che ha fatto destare anche alcuni organismi preposti alla tutela dei consumatori ma anche gli stessi organizzatori del massimo campionato.

La notizia delle ultime ore riguarda infatti i presunti disservizi, sfociati nell'impossibilità di fruizione del servizio, da parte degli abbonati. Un grido corale raccolto prontamente dal Codacons, che ha chiesto rimborsi immediati per tutti gli abbonati, appellandosi al codice civile che sostiene questo tipo di misure in seguito all'interruzione del segnale.

Preoccupazioni anche da parte delle società di serie A, che chiedono a gran voce garanzie per il futuro e chiarimenti su quanto avvenuto già nella prima giornata, in attesa del big match che vedrà impegnate le compagini di Juventus e Napoli, una sfida da milioni di spettatori e vero banco di prova per la tenuta del sistema DAZN che, nel frattempo, ha anche raggiunto un accordo con Sky per la trasmissione negli esercizi commerciali.

Nel frattempo, l'emittente inglese ha raccolto le numerose richieste dei clienti e già nelle prossime giornate dovrebbe partire il nuovo format Zona Gol, qualcosa di molto simile alla modalità Diretta Gol, che permetterà agli appassionati di uno dei campionati più difficili del mondo di assistere a più match in contemporanea.