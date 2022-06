DAZN, il Codacons contro i rincari: 'la Serie A annulli il contratto'

Le proteste del Codacons contro i nuovi prezzi di DAZN non si placano dopo l’aumento del listino imposto dal servizio di OTT agli utenti. Nella fattispecie, nel comunicato l’associazione dei consumatori per eccellenza si sofferma su un aspetto importante e chiede lo stralcio del contratto siglato dalla Lega con DAZN.

Secondo il Codacons, “si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio”.

I rincari di DAZN, sono definiti “abnormi” da Codacons, che si dice convinta del fatto che danneggeranno in particolare i tifosi e creeranno uno squilibrio “evidente nel mondo del calcio, con Dazn che da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite di serie A, dall’altro sceglie in totale autonomia come modificare le offerte commerciali, applicando aumenti esagerati che peseranno come un macigno sulle tasche degli utenti.”.

Per tale ragione, il Codacons chiede alla Lega di Serie A “di valutare se sussistano eventuali presupposti per annullare il contratto siglato con la società, allo scopo di tutelare utenti e tifosi”.

Tuttavia, questa mattina sono arrivate le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Serie A su DAZN, secondo cui i rincari sarebbero giustificati ed in linea con i prezzi delle altre nazioni europee.